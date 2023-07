Ucraina ultime notizie. Kiev, russi lanciano missili ipersonici su Odessa - Gb: vittoria storica dei laburisti alle suppletive

08:33 Isw: per Mosca il grano è la via per concessioni dall'Occidente

Il Cremlino vede l’accordo sul grano come una delle sue poche vie di influenza rimanenti sull’Occidente e si è ritirato dall’accordo per assicurarsi delle concessioni. Lo scrive nella sua ultima analisi il think tank statunitense Isw (Institute for the study of war). Mosca sta tentando di creare un senso di urgenza intorno al suo ritorno alla Black Sea Grain Initiative, intensificando gli attacchi contro le infrastrutture portuali e cerealicole ucraine e minacciando di colpire le navi civili nel Mar Nero.

L’ Ucraina raccoglie la maggior parte del suo grano tra luglio e agosto, e gli attacchi della Russia al porto ucraino di Odessa e alle infrastrutture agricole possono complicare ulteriormente la capacità di Kiev di gestire i cereali appena raccolti. Le interruzioni prolungate della logistica del grano in Ucraina avranno probabilmente effetti a cascata sempre maggiori sulle forniture di grano.