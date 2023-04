Ucraina, ultime notizie. Cremlino: «La Cina non cambia le sue posizioni sotto influenza esterna»

11:16 Ambasciatore Cina a Mosca, Occidente non dia ordini a Pechino



L’Occidente non può dire a Pechino cosa fare in merito alla situazione in Ucraina: lo ha detto l’ambasciatore cinese in Russia, Zhang Hanhui, in un’intervista al quotidiano Izvestia pubblicata oggi. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “L’Occidente non è nella posizione di dare istruzioni alla Cina, tanto più che non ha alcuna autorità per trasferire la responsabilità su Pechino” ha detto l’ambasciatore, ricordando che Pechino ha tra l’altro pubblicato intitolato ’La posizione della Cina su una soluzione politica alla crisi ucraina’ e sta “promuovendo attivamente gli sforzi per risolvere la questione attraverso il dialogo e i negoziati”. Il diplomatico ha inoltre sottolineato che Pechino non ha dato armi a nessuna delle parti in conflitto: “La Cina non ha interessi propri nella questione ucraina, ma non è un semplice osservatore esterno e certamente non cerca di gettare benzina sul fuoco o di cogliere un’opportunità per trarre vantaggio dalla situazione. Ciò che la Cina sta facendo può essere descritto in una sola frase: ’Invitare alla pace e facilitare i negoziati’. Continueremo a sostenere con fermezza la pace, il dialogo e la giustizia storica”.