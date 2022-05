Ucraina ultime notizie. Capo Azov: in acciaieria battaglia sanguinosa. Mosca simula attacchi con missili nucleari

12:32 Sindaco Mariupol, se inferno esiste è simile ad acciaierie Azovstal

“La situazione è molto complessa, non solo a causa dei combardamenti ma anche da un punto di vista epidemiologico. Manca l'acqua. Non arriva più nei luoghi dove la gente si è nascosta per cercare un riparo. In queste condizioni le malattie si stanno moltiplicando, soprattutto le infezioni. Ci sono cadaveri in strada, ci sono anche casi di tubercolosi. Se l'inferno esiste, è qualcosa di molto simile a quello che si vive in queste settimane nell'acciaieria Azov”. Lo ha detto il sindaco della città ucraina di Mariupol, Vadym Boichenko, pralando a Rai Radio1 al Gr delle 8.

Ha descritto la situazione alle acciaierie Azovstal, parlando anche degli 11 autobus di cui si sono perse le tracce nell'ultima evacuazione: “Non è la prima volta che accade. Noi però sappiamo dove finiscono. In dei campi di smistamento in mano ai russi dove la gente che deve essere evacuata da Mariupol viene filtrata, dopo un interrogatorio in cui viene controllato il loro cellulare. Ad alcuni, le forze di occupazione impediscono di proseguire fino ai territori in mano agli ucraini. Li costringono a lavorare per loro. Secondo le testimonianze raccolte, chi prima dell'occupazione lavorava per enti governativi, viene detenuto. Alcuni che non vengono trattenuti, vengono portati in Russia. Sappiamo che esistono almeno 4 campi di questo tipo: uno è a Bezimenne. Ci sarebbero più di 2.000 uomini detenuti”.