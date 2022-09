Ucraina, ultime notizie: spento reattore dopo gli spari, scambio di accuse. Presidente Lukoil muore cadendo da finestra ospedale Mosca

6:39 Oggi la missione Aiea a Zaporizhzhia

Nella giornata di giovedì 1 settembre la missione dell’Aiea finalmente entrerà a Zaporizhzhia. Finora si è fermata sulle soglie: stretti tra provocazioni e preoccupazioni di sicurezza, i tecnici dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, giunti in Ucraina per monitorare la delicatissima situazione nella centrale nucleare più grande d’Europa, entreranno nell’area dell’impianto. Finiti nella morsa del braccio di ferro tra Kiev e Mosca sul percorso «legittimo» per accedere alla struttura, dopo giorni di accuse incrociate di attacchi, gli esperti dell’Onu, arrivati con un convoglio da Kiev, sono rimasti bloccati per tutta la giornata alle porte di Energodar, la città in mani russe dove ha sede la centrale. Nessun «pass speciale» per entrare, ha avvertito Volodymyr Rogov, membro del consiglio regionale fedele a Mosca. «La missione Aiea farà la fila per arrivare nella parte liberata della regione di Zaporizhzhia», ha spiegato, sottolineando che invece sarebbe potuta arrivarci «rapidamente e senza ostacoli dalla Russia». Ma sul passaggio attraverso i territori controllati da Mosca c’è stato sin dall’inizio il veto di Kiev, che non voleva legittimare la presenza del nemico e fino all’ultimo ha continuato ad accusare i russi di «sparare sui corridoi utilizzati dalla delegazione dell’Aiea». I problemi per gli esperti dell’Onu difficilmente finiranno una volta entrati. Nella centrale non potranno restare più di 24 ore per i loro interventi di monitoraggio, hanno avvertito ancora i filorussi. Gli ispettori «hanno un giorno per ispezionare».