Ucraina, ultime notizie. Mosca: pronti a considerare incontro Putin-Biden al G20

11:23 Estonia, Russia è «stato terrorista»

Il Parlamento estone (Riigikogu) discuterà oggi una mozione per dichiarare la Russia “stato terrorista”. Ne dà notizia un comunicato stampa del Parlamento. La mozione condanna fermamente le azioni militari della Federazione russa contro l’Ucraina e le annesioni illegalmente effettuate. “L’Estonia”, si legge nella mozione, “non riconoscerà mai” la violazione dell’integrità territoriale dell’Ucraina quale risultato di una “vergognosa aggressione” e di “referendum farsa”. “La violazione della legge non può mai essere fonte di legge”, si legge ancora nella mozione. “Il regime di Putin, con le sue minacce di ricorso all’arma nucleare, ha trasformato la Russia nel più grande pericolo alla pace tanto in Europa che nel mondo intero”. Nel testo viene inoltre ribadito che il Parlamento estone supporta le indagini iniziate dalla Corte Internazionale di Giustizia e dalla Corte Criminale Internazionale per identificare i crimini commessi in territorio ucraino e considera necessario perseguire i responsabili di tali crimini attraverso l’istituzione di un tribunale speciale internazionale. Per far fronte al crescente pericolo, la mozione invita, per concludere, l’Onu a togliere alla Russia lo status di membro permanente del Consiglio di Sicurezza, nonché l’Unione Europea e la Nato ad aumentare ulteriormente il livello di aiuti militari per l’Ucraina.