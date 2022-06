Ucraina, ultime notizie. Oggi vertice Nato a Madrid. Usa valutano rafforzamento truppe in Polonia

8:45 Sanchez, Putin vuole destabilizzare Europa, da summit Nato messaggio di unità

Il presidente russo, Vladimir Putin, “non sta solo invadendo l’Ucraina, quello che vuole è destabilizzare, indebolire la sicurezza, la prosperità dell’Europa” e il summit Nato al via oggi a Madrid punta a mettere in mostra il fronte unito degli Alleati occidentali a difesa dei valori democratici di fronte all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, al tempo stesso aumentando le capacità di deterrenza del blocco. A dirlo è il premier spagnolo, Pedro Sanchez, in un’intervista rilasciata ad Associated Press alla vigilia del vertice di Madrid. L’obiettivo principale del summit Nato è quello di inviare “un messaggio di unità in linea con la democrazia, la sicurezza, l’ordine internazionale, basato su regole che, purtroppo, Putin e la Federazione Russa hanno mandato in frantumi con l’invasione dell’Ucraina”, ha proseguito Sanchez parlando a Madrid nel palazzo che ospita l’ufficio e la residenza del primo ministro.