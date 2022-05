Ucraina ultime notizie. Kiev, altri 48 soldati russi saranno processati

9:28 Morawiecki (Polonia): Putin non si fermerà, come Hitler



“La pace è il nostro obiettivo comune, ma non può essere una pace a ogni costo. Non possiamo accettare un dialogo che può essere sfruttato da Putin, un dialogo sopra le teste degli ucraini”. Il premier polacco Mateusz Morawiecki, in un’intervista a ’La Repubblica’, non nasconde i suoi dubbi sulla proposta italiana di colloqui per la pace in Ucraina. Ogni tentativo, afferma, ha portato finora all’”umiliazione”.

Putin non si fermerà, a suo avviso, “come Hitler non si è fermato in Austria, Cecoslovacchia e Polonia” e “questa volta possiamo essere più saggi prima che la Russia incendi tutta l’Europa”. “La Russia sta conducendo da tempo una silenziosa guerra ibrida contro l’Europa e cerca di destabilizzare la situazione ovunque ci riesca - dice il premier polacco - eppure, ancora oggi, alcune élite europee cercano di far finta che non stia accadendo nulla. Questa è l’ultima opportunità per ritrovare la lucidità. Perché non ho dubbi che se non fosse per l’eroica presa di posizione dell’Ucraina, il Cremlino starebbe oggi pensando di invadere Varsavia, Tallinn, Vilnius e Helsinki. A quel punto nessun Paese europeo potrebbe sentirsi al sicuro”.

La corsia preferenziale per l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue? “Viviamo in tempi in cui abbiamo bisogno di decisioni storiche più che di meticolosità burocratica”, auspica. L’Europa dovrebbe costruire una difesa comune più forte e un esercito europeo? “La risposta può essere una sola: sì. Deve essere un esercito europeo forte e pienamente integrato con le strutture della Nato”, risponde.

