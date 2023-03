Ucraina ultime notizie. Premier giapponese oggi a Kiev. Distrutti missili russi in Crimea

7:34 Vicepremier Kiev: ora Xi Jinping telefoni a Zelensky

«La Cina persegue tradizionalmente una politica estera da giocatore esperto. Uno Stato che si muove su più livelli con pragmatismo ed equilibrio. Non credo proprio che Xi Jinping intenda imbarcarsi in uno scontro aperto con l'Occidente per facilitare la cooperazione con la Russia. Pechino non vuole rischiare sanzioni economiche e nuove tensioni, specialmente dopo la mossa tanto importante compiuta dal Tribunale dell'Aia contro Putin sulla questione delle deportazioni in Russia dei bambini ucraini». Lo dice in una intervista al Corriere della Sera la vicepremier e ministra per i Territori occupati dell’Ucraina, Irina Vereshchuk.

«Noi abbiamo i 10 punti avanzati dal presidente Zelensky e speriamo che la Cina stia con noi, dalla parte della verità e della giustizia. I cinesi tengano conto che l'idea di imporre il cessate il fuoco è impossibile, se non preceduto dal ritiro russo dal territorio dell'Ucraina».

Una telefonata tra Xi Jinping e il presindente ucraino Volodymyr Zelensky «sarebbe una mossa importante, hanno cose da dirsi. Trovo fondamentale che il leader cinese sottolinei a Putin che i crimini contro l'umanità commessi in Ucraina, compresi la deportazione dei bambini, i massacri di civili, i bombardamenti contro le infrastrutture energetiche, sono inaccettabili». «Attendiamo conferme» che avvenga la telefonata, ha poi aggiunto.