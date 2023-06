Ucraina, ultime notizie. Putin: fiducioso di poter realizzare l’operazione speciale - Wagner via da Rostov e Voronezh tra gli applausi

11:54 Vucic: non appoggeremo mai un putsch, neanche in Russia

La Serbia non appoggerà mai un colpo di stato in nessun Paese, compresa la Russia. Lo ha detto il presidente Aleksandar Vučić con riferimento alla sollevazione del gruppo Wagner. «Tutto ciò è una rivolta con mezzi militari e con l’impiego dell’Esercito. Una cosa del genere non l’abbiamo appoggiata né in Turchia né in Russia, e non l’appoggeremmo né in America né in nessun altro Paese. Sono cose che non si possono consentire», ha detto Vučić alla tv privata Pink. Il governo, ha aggiunto, si cambia con le elezioni, con il consenso dei cittadin chiaramente espresso, e non in altri modi. Per Vucic, quello che è accaduto ieri è destinato ad avere pesanti conseguenze sia sul decorso del conflitto armato in Ucraina sia sulla situazione interna in Russia, in particolare sul ministero della difesa e le Forze armate. A suo avviso, la dirigenza russa ha commesso un grosso errore nel dare un enorme potere alla Wagner.