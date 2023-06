Ucraina, ultime notizie. Prigozhin: «Siamo a Rostov, pronti a marciare su Mosca».Putin alla nazione: «Noi pugnalati alle spalle. Saranno puniti»

12:03 Meloni: oggi vedrò ministri e intelligence sulla Russia

«Sono accadimenti delle ultime ore, non è facile dire esattamente cosa stia accadendo: approfitto anche per annunciare alla stampa che, finito questo appuntamento a cui non ho voluto mancare, ho convocato i ministri competenti e l’intelligence italiana per avere elementi maggiori. Non posso fare pronostici su come le cose possono andare». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il cancelliere austriaco Karl Nehammer, dopo il bilaterale a margine dell’Europa Forum Wachau, rispondendo a una domanda su quanto sta accadendo in Russia.