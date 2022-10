Ucraina, ultime notizie. Putin, niente forniture petrolio a chi introduce price cap. Nato: priorità è difesa aerea Ucraina

12:37 Ue, passaporti russi rilasciati in Donbass non riconosciuti

Il Consiglio Ue, nel corso della riunione degli ambasciatori dei 27, ha raggiunto l’accordo sul mandato per i negoziati con il Parlamento europeo su una decisione di non accettazione dei documenti di viaggio russi rilasciati in Ucraina e Georgia. “Questa decisione - spiega una nota del Consiglio - è una risposta all'aggressione militare immotivata e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina e alla pratica russa di rilasciare passaporti internazionali russi ai residenti delle regioni occupate. Fa inoltre seguito alla decisione unilaterale della Russia di riconoscere l'indipendenza dei territori georgiani dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud nel 2008.” “I documenti di viaggio russi rilasciati nelle regioni occupate dall'Ucraina o nei territori secessionisti della Georgia, o a persone residenti in tali regioni, non saranno accettati come documenti di viaggio validi per l'ottenimento di un visto o per l'attraversamento dei confini dell'area Schengen”, aggiunge il Consiglio.