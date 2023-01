Ucraina, ultime notizie. Putin consegna a Gerasimov comando guerra. Battaglia a Soledar e Bakhmut

7:12 Ucraina: Austin, nessuna conferma conquista russa di Soledar

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha affermato di non avere conferme in merito alle affermazioni fatte dai russi sulla presunta “cattura” della città ucraina di Soledar. Lo ha detto in una conferenza stampa dopo una riunione del Comitato consultivo per la sicurezza Usa-Giappone a Washington, secondo un corrispondente dell’agenzia Ukrinform.