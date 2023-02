Ucraina, ultime notizie: i russi bombardano Kharkiv: missile sul centro

9:09 Scholz: nessun attacco alla Russia con armi occidentali. Putin non ha minacciato la Germania

C’è «consenso» con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul fatto che le armi fornite dall’Occidente non dovrebbero essere usate per attacchi sul territorio russo. Lo ha detto domenica il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un’intervista al settimanale Bild am Sonntag. «C’è consenso su questo punto», ha sottolineato Scholz. «Putin non ha minacciato né me né la Germania. Durante le nostre conversazioni telefoniche, le nostre posizioni molto diverse sulla guerra in Ucraina sono molto chiare».