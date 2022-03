Ucraina, ultime notizie. Kiev: truppe russe hanno usato bombe al fosforo. Biden, armi chimiche minaccia reale

11:44 Kiev, si mettano etichette con recapiti ai bambini

I genitori o altri adulti dovrebbero apporre etichette speciali per i propri figli, sulle quali indicare i nomi, i numeri di telefono dei parenti, gli indirizzi di residenza, il gruppo sanguigno e le malattie croniche. Lo afferma Darya Herasymchuk, consigliere del presidente dell’Ucraina per i diritti dell’infanzia e la riabilitazione dei bambini, come riferisce Ukrinform. “Mi rivolgo ora a tutti i genitori, a tutti gli adulti! È necessario - afferma Herasymchuk - assicurarsi che in caso di infortunio o se il bambino ha bisogno di cure mediche, il bambino abbia con sé tutte le informazioni necessarie al riguardo se i genitori non sono presenti. Si tratta di etichette speciali che possono essere realizzate per un bambino e appese al collo del bambino, messe in tutte le tasche, in uno zaino, nei vestiti”. Come riportato da Ukrinform, secondo l’Ufficio del procuratore generale, la mattina del 23 marzo le truppe russe avevano ucciso 121 bambini in Ucraina e ferito più di 167.

