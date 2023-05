Ucraina, ultime notizie. Mosca, Kiev ha colpito civili a Lugansk con Storm Shadow. Berlino, nuovi aiuti militari a Kiev per 2,7 mld

È arrivato a Roma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita in Italia per la prima volta dall’inizio dell’invasione russa. “Roma. Incontri con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Primo Ministro Giorgia Meloni e Papa Francesco. Una visita importante per la vittoria dell’Ucraina” scrive il presidente ucraino su Telegram al suo atterraggio a Ciampino. Strettissime le misure di sicurezza nella capitale con tutti i percorsi blindati, no fly zone e tiratori scelti a vigilare. Zelensky concluderà la sua giornata con un’intervista in diretta tv alla trasmissione Porta a Porta di Bruno Vespa, poi volerà in Germania. Yevgeny Prigozhin, capo di Wagner, parla di fuga dei russi da Bakhmut e annuncia gli ucraini hanno conquistati 5 chilometri.