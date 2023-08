Ucraina, ultime notizie. Russia: abbattuti 13 droni ucraini in Crimea e vicino Mosca. Hawaii in fiamme, 6 morti

7:21 Hawaii, incendi e uragano Dora fanno almeno sei morti

Paura e morte alle Hawai in seguito agli incendi alimentati e rafforzati dall’uragano Dora. A Maui il bilancio parla di almeno sei morti, con tantissime persone costrette a gettarsi in mare per salvarsi dalle fiamme. Molti sono i ricoverati ad Honolulu a causa di ustioni, e oltre 2.100 persone sono state accolte in rifugi di emergenza. Il presidente Usa, Joe Biden, ha messo a disposizione tutte le risorse federali per far fronte all’emergenza.