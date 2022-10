Ucraina ultime notizie. Kiev: gravi danni a rete energia dopo i missili sulla regione. Nuove armi dagli Usa

8:16 Il Pentagono risponde a Musk: finanziare Starlink? Stiamo valutando ogni opzione

«Il Pentagono sta valutando tutte le opzioni, non solo Starlink» ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, in un briefing con la stampa a bordo dell’Air Force One che sta portando il presidente americano Joe Biden a Portland, Oregon, a proposito dell’annuncio di Elon Musk che non fornirà più a Kiev la sua rete satellitare perchè i costi sono eccessivi. «Il Pentagono sta lavorando con alleati e partner per capire come meglio sostenere l’Ucraina sulla rete internet», ha aggiunto Jean-Pierre.

L'imprenditore miliardario aveva fatto sapere che finora la sua SpaceX ha speso 80 milioni di dollari e che i costi per Starlink - rete di comunicazione garantita dai circa 20 mila terminali satellitari Starlink donati all'Ucraina - potrebbero superare i 120 milioni entro fine anno e i 400 nei successivi 12 mesi, chiedendo aiuto al Pentagono.