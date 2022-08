Ucraina ultime notizie. Crimea, incendio base russa. Nuova purga Zelensky, via altri 007

7:10 Autorizzata partenza prima nave cereali per Africa



La partenza della prima nave con cereali diretta dall’Ucraina all’Africa è stata autorizzata ed è in programma per oggi. Lo fa sapere la delegazione delle Nazioni Unite presso il centro di Istanbul che coordina le esportazioni dove si trovano rappresentanti di Ankara, Kiev, Mosca e Onu. L’imbarcazione ’MV Brave Commander’ partirà oggi dal porto di Yuzhny, è diretta in Gibuti e trasporta oltre 23mila tonnellate di grano destinato all’Etiopia nell’ambito dell’iniziativa del World Food Programme per rispondere ai problemi causati dalla siccità.

Oltre alla ’MV Brave Commander’, il centro di coordinamento di Istanbul ha autorizzato per oggi la partenza di altre 4 navi dai porti ucraini di Yuzhny e Chornomorsk: la ’MV Propus’, con 9,111 tonnellate di grano diretta a Costanza in Romania, la ’MV Osprey’, con 11,500 tonnellate di grano diretta a Mersin o Iskenderun in Turchia, la ’MV Ramus’, diretta a Karasu sempre in Turchia con 6,161 tonnellate di grano, e la ’MV Bonita’ che trasporta 60mila tonnellate di grano ed è diretta a Incheon in Corea.