Ucraina ultime notizie. Ue: in cantiere Eurobond per finanziare spese energia e difesa. A Kharkiv colpito centro di medicina nucleare

7:14 Aiea, colpito un impianto di medicina nucleare a Kharkiv

L’Ucraina ha riferito all’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) che un impianto di ricerca nucleare che produce radioisotopi per scopi medici e industriali è stato danneggiato dai bombardamenti della Russia nella città di Kharkiv. Lo ha detto il direttore generale dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi, sottolineando che i bombardamenti non hanno causato alcun aumento dei livelli di radiazioni nel sito. “Dobbiamo agire adesso per evitare un incidente nucleare in Ucraina che potrebbe avere gravi conseguenze per la salute e l’ambiente. Non possiamo permetterci di aspettare”, ha tuttavia sottolineato Grossi.

L’impianto colpito a Kharkiv è usato per la ricerca e lo sviluppo di radioisotopi usati in medicina nucleare, fa sapere sul suo sito l’Aiea, aggiungendo che il materiale nucleare dell’impianto è “sub-critico” e in quantità molto basse. Una stima dell’agenzia Onu conferma che i danni che le sono stati riferiti non hanno provocato la diffusione di materiale radiologico pericoloso, scrive Grossi. Comunque, “ci sono già stati vari episodi che hanno messo in pericolo la sicurezza di siti nucleari in Ucraini”, scrive il direttore generale dell’Aiea, ricordando che il 27 febbraio un missile ha colpito un impianto di smaltimento di scorie nucleari a Kiev, senza però causare fuoriuscita di radioattività, e che il 4 marzo è stata colpita e incendiata la centrale nucleare di Zaporizhzhya. L’Aiea afferma di aver perso il contatto con alcune istituzioni che usano fonti radiologiche di “categorie 1-3” a Mariupol, fra cui un centro oncologico, “il cui stato di sicurezza non può quindi essere confermato” al momento.