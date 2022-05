Ucraina, ultime notizie. Russi entrano nella periferia di Severodonetsk, uccisi 2 civili

7:05 Russia verso nuovo sistema per pagare debito estero

La Russia sta elaborando un nuovo sistema per pagare il suo debito in eurobond e aggirare, al contempo, le infrastrutture finanziarie occidentali, rese in gran parte inaccessibili dalla guerra in Ucraina. Lo riferisce il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov in una intervista a Vedomosti. A quanto riferisce l’agezia Bloomberg, gli investitori stranieri potrebbero aprire un conto nelle banche russe in rubli per ricevere pagamenti.