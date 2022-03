Ucraina, ultime notizie. Media: Respinto un tentativo di sbarco russo a Odessa. Liberato il sindaco di Slavutych

15:09 Generale Tricarico: Russia punta al Donbass? Va fatta attenta verifica delle fonti



“Per conoscere le intenzioni dei russi va fatta, oggi più che mai, una attenta verifica delle fonti. L’obiettivo di Mosca - riportato da molti - di occupare territorialmente il Donbass va verificato nella sua concretezza astenendosi dal recepire valutazioni tra i due contendenti e facendo fede a fonti terze che purtroppo non sono facilmente reperibili”. E’ quanto afferma il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, oggi presidente della Fondazione Icsa, parlando a proposito dell’intenzione di Mosca di puntare alla “completa liberazione del Donbass” e sulle voci della fine della guerra per il 9 maggio, data in cui la Russia celebra la sconfitta del nazismo.

Tuttavia, continua Tricarico, “pare che l’intelligence sia certamente la fonte più probante, anche perché i movimenti sul terreno, valutati attentamente da esperti analisti, portano a definire questo quadro credibile e verosimile. Detto ciò, staremo a vedere. Anche la data del 9 maggio come fine della guerra - aggiunge - è una ipotesi circolata (sembrerebbe che i soldati russi ne siano stati informati), ma non vorrei che fosse solamente un pio desiderio dei soldati, ormai evidentemente stanchi, sia fisicamente, sia psicologicamente, sia nella loro coscienza. Ovviamente non possiamo che unirci a questo auspicio, magari con una data ancora più prossima rispetto al 9 maggio che è ancora molto lontana”.

