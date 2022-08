Ucraina ultime notizie. S&P taglia rating dell’Ucraina a default selettivo

9:20 Kiev chiede invio esperti per punire criminali guerra russi



Il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, ha lanciato un appello ai Paesi partecipanti al Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina (noto come ’formato di Ramstein’) per inviare in Ucraina esperti al fine di punire i criminali di guerra russi. Lo ha reso noto su Facebook lo stesso Reznikov, secondo quanto riporta Ukrinform. Il ministro ha ricordato che le forze ucraine hanno rilasciato una dichiarazione congiunta il 12 agosto per attirare l’attenzione del mondo sulla situazione dei prigionieri di guerra ucraini, in primo luogo i difensori di Mariupol, poiché le autorità russe stanno commettendo il loro massacro in violazione di tutte le leggi e le consuetudini di guerra.

“La brutale uccisione di massa dei prigionieri di guerra ucraini da parte degli invasori russi a Olenivka ha dimostrato ancora una volta la natura criminale e disumana di tutto ciò che il Cremlino sta cercando di portare sulla nostra terra. La natura da cui stiamo proteggendo non solo l’Ucraina, ma l’intero mondo libero”, ha scritto Reznikov: “Non ho dubbi che dopo la vittoria dell’Ucraina in questa guerra, in un modo o nell’altro, prenderemo tutti coloro che sono coinvolti in queste barbare uccisioni e torture”.

“Affinché questo diventi realtà, tra le altre cose, dobbiamo rimanere freddi e proporre un sistema di misure legali per rispondere ai crimini di guerra in una guerra come quella che l’Europa non ha visto negli ultimi 80 anni - ha sottolineato -. Un sistema che contenga elementi che potrebbero non essere pienamente coperti dalle norme giuridiche attuali”.