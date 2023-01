Ucraina ultime notizie. Tank Usa e tedeschi a Kiev, chiesti anche aerei e missili. I russi premono su Bakhmut. Allarme antiaereo

7:18 Crosetto, Putin va costretto a sedersi al tavolo della pace

“Non si tratta di vincere la guerra, ma di far capire a Putin che non la può vincere lui e costringerlo a sedersi al tavolo della pace, perchè non c’è alternativa alla trattativa diplomatica”. Lo afferma il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato da ’La Stampa’, sottolineando inoltre che “la Russia ha cambiato atteggiamento. E’ in arrivo una pesante campagna sul terreno e ci sono 300mila soldati che la Russia sta formando per inviarli al fronte. L’Ucraina deve compensare la differenza numerica delle forze in campo. E’ per questo che le loro richieste di sostegno militare sono aumentate”.

Sul futuro del conflitto in Ucraina, Crosetto aggiunge: “Applico il buon senso e quindi sono preoccupato perchè vedo allontanarsi la prospettiva di una pace che non sia solo di facciata. Al contrario, si stanno scavando solchi di odio che creano fenomeni di intossicazione mediatica e diplomatica che coinvolgono peraltro sempre più nazioni”.