Ucraina ultime notizie. Telefonata Blinken-Kuleba su controffensiva e aiuti

10:54 Zelensky: «Leader reagiscano a video soldati Kiev decapitati»

’’C’è qualcosa che nessuno al mondo può ignorare: con quanta facilità queste bestie uccidono. Non dimenticheremo nulla. Né perdoneremo gli assassini’’. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando, in un videomessaggio diffuso attraverso Twitter, i due filmati che circolano sui social dei soldati di Kiev decapitati dalle forze armate russe vicino a Bakhmut. ’’Questo video, l’esecuzione di un prigioniero ucraino. Questo è un video che dimostra la Russia così com’è. Che tipo di persone sono’’, ha aggiunto Zelensky. ’’Questo non è un incidente, non è un episodio isolato. Era così già prima. E’ stato così a Bucha. Migliaia di volte. Tutti devono reagire. Ogni leader’’, ha esortato il presidente ucraino. Perché ’’è necessario agire ora’’ e ’’nessuno capirà se i leader non reagiranno’’. Ai russi, Zelensky ha detto i’’non aspettatevi che venga dimenticato. Il tempo passerà, ma non dimenticheremo nulla. Né perdoneremo gli assassini. Ci sarà responsabilità legale per tutto. La sconfitta del terrore è necessaria’’. Per quanto riguarda l’impegno degli ucraini, Zelensky ha detto che ’’noi in Ucraina dobbiamo concentrarci il più possibile sulla prima linea. Aiutare il più possibile. Mandare via l’occupante dalla nostra terra’’. Perché, prosegue il leader ucraino, ’’l’obiettivo principale è vincere. L’obiettivo principale è avere la forza per la vittoria dell’Ucraina e per la sconfitta dell’occupante, la condanna degli assassini’’. Serve, ha aggiunto Zelensky, un ’’Tribunale per lo stato malvagio’’ oltre che la ’’memoria eterna per ogni persona la cui vita è stata tolta dal terrore russo. Gloria a tutti coloro che combattono contro questo male. Gloria all’Ucraina’’