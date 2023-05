Ucraina, ultime notizie. Bombe russe su Sumy

7:18 Trump, Ue metta più soldi in Ucraina. Con me la guerra finirebbe in un giorno

«L’Ue deve mettere più soldi per la guerra in Ucraina». Lo ha detto Donald Trump a un evento in New Hampshire organizzato dalla Cnn. «In Europa pensano che noi americani siamo stupidi perchè abbiamo messo molto di più e loro se ne stanno approfittando», ha aggiunto l’ex presidente Usa. «Se io fossi presidente risolverei la guerra in Ucraina in un giorno». Lo ha detto Donald Trump a un evento in New Hampshire. L’ex presidente Usa non si sbilancia su chi dovrebbe vincere il conflitto, se Kiev o la Russia. «Voglio che la gente smetta di morire», ha detto.

