Ucraina ultime notizie. Apre a Istanbul centro per coordinamento corridoi grano

9:34 Unicef, consegnati a Odessa aiuti salvavita per oltre 50.000 bambini

Con un totale di 27 camion cargo, l’Unicef ha consegnato a Odessa aiuti salvavita per circa 50.000 bambini nei distretti colpiti dalla guerra dell’Ucraina meridionale. I rifornimenti - si legge in una nota dell’organizzazione - includono attrezzature per la purificazione dell’acqua, per i servizi igienici e forniture per prevenire le malattie dovute alla mancanza di acqua pulita e di impianti igienici, particolarmente pericolose per le popolazioni vulnerabili. Circa 110.000 persone saranno assistite con filtri e prodotti chimici per fornire acqua pulita. “L’Unicef sta consegnando forniture salvavita in aree importanti, tra cui Odessa e dintorni, in modo da poter rispondere rapidamente alle famiglie più vulnerabili colpite dai combattimenti e dai bombardamenti in corso nell’Ucraina orientale”, ha dichiarato il rappresentante dell’Unicef in Ucraina, Murat Sahin. “La fornitura di aiuti per l'acqua sicura e di kit igienici aiuterà circa 50.000 bambini a rimanere in salute in queste difficili circostanze”. Oltre che nella città di Odessa, questi aiuti saranno consegnati anche nelle regioni vicine ai combattimenti, tra cui Mykolaiv, che nelle ultime settimane è stata oggetto di pesanti bombardamenti. Inoltre, le forniture contribuiranno a migliorare le condizioni di vita delle famiglie e dei bambini sfollati interni, molti dei quali sono fuggiti dai distretti colpiti dalla guerra ad Odessa, conclude la nota.

Zona di Odessa bombardata