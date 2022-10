Ucraina, ultime notizie. Media, ”allarme aereo in tutta l’Ucraina”. Kiev, centro colpito da droni kamikaze. Ucciso foreign fighter italiano

10:22 Ankara-Kiev, accordo su cereali ha abbassato prezzi alimenti

L’accordo tra Ankara, Kiev, Mosca e Onu, che ha permesso l’esportazione di cereali dai porti ucraini attraverso il mar Nero, ha contribuito ad abbassare il prezzi degli alimenti. Lo hanno affermato il ministro della Difesa turco Hulusi Akar e il ministro delle Infrastrutture ucraino Oleksandr Kubrakov, come riporta Anadolu, durante una visita di quest’ultimo a Istanbul dove ha visitato il centro che coordina le esportazioni dall’Ucraina attraverso il mar Nero. “Nel corso di questi tre mesi, 345 navi in totale hanno trasportato 7,7 milioni di tonnellate di grano dai porti ucraini”, ha affermato Akar, aggiungendo che i prezzi degli alimenti sono significativamente calati per la ripresa delle esportazioni di cereali. “Comprendiamo la relazione tra questa iniziativa e il prezzo del grano a livello mondiale”, ha affermato Kubrakov, ringraziando il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per la mediazione messa in campo nel conflitto tra Mosca e Kiev. “Riteniamo che questa iniziativa dovrebbe continuare”, ha aggiunto il ministro ucraino. L’accordo trovato in luglio in Turchia è entrato in vigore l’1 agosto e prevede un periodo iniziale di 120 giorni, che si concluderà in novembre, e può essere rinnovato