Ucraina ultime notizie. Nuovo allarme aereo in Ucraina, «minaccia missilistica da Est». Russia in lutto per morti di Makiivka

17:43 Ministra Economia Kiev discute con Steinmeier formula pace Zelensky

La formula per la pace proposta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stata discussa durante un incontro tra il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e la ministra dell’Economia ucraina, Yuliia Svyrydenko. Lo rende noto il governo di Kiev in una nota. L’incontro si è svolto a Brasilia, dove Steinmeier e Svyrydenko sono a capo delle delegazioni nazionali per partecipare alla cerimonia di insediamento del presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva. “L’Ucraina apprezza molto l’assistenza estremamente importante che la Germania ci ha fornito durante questi difficili mesi di invasione su vasta scala della Russia. E siamo convinti che la Germania sia in grado di assumere il ruolo di leader nel consolidare i Paesi europei attorno alla formula di pace di Volodymyr Zelensky”, ha affermato Svyrydenko. A sua volta, Steinmeier ha assicurato a Svyrydenko un ulteriore sostegno incondizionato all’integrità territoriale e alla sovranità dell’Ucraina. La Germania, recita ancora la nota del governo di Kiev, farà tutto ciò che è in suo potere per raggiungere la pace e la stabilità in Europa.