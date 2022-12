Ucraina, ultime notizie: Ue, accordo per 18 miliardi di aiuti a Kiev. Oggi a Parigi conferenza internazionale sul conflitto

7:01 Kiev: il mondo deve ripensare la sicurezza nucleare

Il mondo deve «ripensare la sicurezza nucleare», ha esortato il ministro dell’Energia ucraino Herman Halouchtchenko, descrivendo i rischi corsi a Zaporizhzhia dove la centrale ha sfiorato un incidente già cinque volte. «Questo è un appello rivolto a tutti i Paesi del mondo», ha detto in un’intervista a margine del viaggio a Parigi per la Conferenza internazionale a sostegno dell’Ucraina. Halouchchenko va in Francia sia per chiedere attrezzature per aiutare gli ucraini a superare l’inverno (negli ultimi due mesi è stato demolito più del 40% delle infrastrutture energetiche), sia per prepararsi al futuro e alla ricostruzione. Il Paese dipende per oltre il 50% dal nucleare per la sua produzione di elettricità e non ha alcuna intenzione di rinunciarvi. «Abbiamo piani per nuovi impianti, contratti già firmati e continueremo con il nucleare perché abbiamo una grande esperienza e migliaia di professionisti», ha detto il ministro dell’Energia ucraino. D’altra parte, secondo Halouchtchenko è urgente rivedere i manuali di sicurezza nucleare civile che, a suo dire, non hanno previsto quanto sta accadendo in Ucraina.