Ucraina ultime notizie. Mosca, negoziati virtuali proseguono. Sei navi russe con missili balistici nel Mar Nero

In Russia si celebra l'anniversario della vittoria sulla Germania nazista

Oggi il presidente russo Vladimir Putin guiderà le celebrazioni per l’anniversario della vittoria dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista. Nell’occasione, dovrebbe tenere anche un discorso.

A Mosca, nella Piazza Rossa, è prevista una parata di circa 11mila soldati, carri armati, razzi e missili balistici intercontinentali.

La parte aerea della parata a Mosca è stata annullata causa meteo. In origine era previsto che caccia supersonici, bombardieri strategici e, per la prima volta dal 2010, l’aereo di comando Il-80 “doomsday”, che verrebbe utilizzato per trasportare al sicuro i vertici russi in caso di guerra nucleare, avrebbero sorvolato le nove cupole della Cattedrale di San Basilio.

Putin ha ripetutamente paragonato la guerra in Ucraina - che definisce una battaglia contro pericolosi nazionalisti di ispirazione “nazista” - alla sfida che l’Unione Sovietica dovette affrontare quando Adolf Hitler la invase nel 1941. «Il nostro dovere comune è prevenire la rinascita del nazismo che ha portato così tante sofferenze a persone di diversi paesi», ha detto Putin in un messaggio ai popoli di 12 repubbliche ex sovietiche, tra cui Ucraina e Georgia.

La parata di quest’anno a Mosca è comunque più piccola rispetto a quella ultimi anni e il Cremlino non ha invitato nessun leader straniero; non sarà presente nemmeno il presidente della Bielorussia, Lukashenko, rimasto a Minsk ove si terranno delle altre celebrazioni per la vittoria. Nel 2005, quando la Russia celebrò il 60° anniversario della fine della seconda guerra mondiale, avevano partecipato più di 50 leader stranieri, tra cui il presidente degli Stati Uniti George W. Bush, il presidente francese Jacques Chirac e il presidente cinese Hu Jintao.

Durante il secondo conflitto mondiale, l’Unione Sovietica perse 27 milioni di persone, di cui molti milioni in Ucraina. Oltre alla sconfitta nel 1812 dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, la sconfitta della Germania nazista è il trionfo militare più venerato dai russi. Il conflitto con la Germania nazista e i suoi alleati viene chiamato, fin dai tempi di Stalin, Grande Guerra Patriottica.Il Giorno della Vittoria è una festa quasi sacra per i russi poiché la maggior parte delle famiglie ha qualche parente morto durante la II Guerra Mondiale. Per i russi, la memoria collettiva della guerra è uno dei pochi eventi non controversi in una storia tumultuosa.

