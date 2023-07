Allarme Polonia, Wagner vicini al confine. 007 Kiev: esplode deposito munizioni in Crimea

08:13 Usa: il ministro della Difesa russo cerca armi a Pyongyang

Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, è andato in Corea del Nord per assicurarsi forniture di armi necessarie a Mosca per la sua invasione dell’ Ucraina che è attualmente in fase di stallo: lo ha detto il Segretario di Stato americano Antony Blinken.

La Russia, ha sottolineato Blinken, sta cercando di acquistare armi dagli alleati di tutto il mondo. “Dubito fortemente che sia lì in vacanza”, ha affermato il capo della diplomazia Usa ai giornalisti in Australia riferendosi a Shoigu. “Vediamo la Russia alla disperata ricerca di sostegno, di armi, ovunque possa trovarle, per continuare a perseguire la sua aggressione contro l’Ucraina”, ha aggiunto.

“Lo vediamo in Corea del Nord e lo vediamo anche con l’Iran, che ha fornito alla Russia molti droni che sta usando per distruggere infrastrutture civili e uccidere civili in Ucraina”, ha osservato.