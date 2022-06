Ucraina, ultime notizie. Gas, Germania attiva «allarme» nel piano di emergenza. Accordo Ue-Norvegia su forniture

13:03 Zelensky, ci aspettiamo maggior sostegno da Israele

In un discorso via zoom all’Università ebraica di Gerusalemme, il presidente Volodymyr Zelensky è tornato a chiedere ad Israele un maggior sostegno e che si unisca alle sanzioni internazionali contro la Russia. «Un piccolo paese come il Lussemburgo, con una popolazione di circa 600mila persone - ha spiegato - ci ha fornito un sostegno alla sicurezza per un importo del 15% del loro budget per la difesa. Ma che dire di Israele? Capiamo che questa non sia una situazione semplice per il Paese, ma vorremmo vedere più supporto», ha insistito riferendosi alle problematiche di Israele con la Russia per quanto riguarda la Siria. Poi ha insistito sull’adesione di Israele alle sanzioni dicendo che «ancora non si è vista» ed ha criticato lo stop alla politica dei visti liberi per gli ucraini.

«Domani - ha aggiunto - saranno quattro mesi della guerra totale che la Russia ha dichiarato contro l’Ucraina. Penso che abbiate visto tutti voi stessi che questa è una tragedia”. Zelensky ha poi incolpato la Russia, diventata uno «stato terrorista». «Stanno distruggendo le nostre città - ha spiegato - stanno bruciando tutto sul loro cammino, in qualsiasi situazione. Non c’è selettività nell’artiglieria russa. Puoi immaginare la distruzione di 2.000 istituzioni educative in Ucraina. Che tipo di persona devi essere per danneggiare deliberatamente un asilo?». Ad un domanda sul futuro dell’Ucraina, Zelensky ha risposto che quel futuro si chiama Ue con l’ingresso di Kiev. «La guerra finirà - ha sottolineato - e noi vinceremo».