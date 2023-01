Ucraina, ultime notizie. Ucraina, Zelensky a Ramstein: servono panzer. Non c'è tempo, agire in fretta

07:06 Il direttore della Cia ha visto Zelensky, incontro su mosse Russia

Il direttore della Cia, William Burns, si sarebbe recato a Kiev la scorsa settimana e avrebbe incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per riferire le aspettative degli Usa su ciò che la Russia sta pianificando militarmente nelle prossime settimane e mesi. Lo riporta il Washington Post citando fonti informate. Zelensky - si legge - avrebbe espresso i suoi timori per un calo del sostegno all’Ucraina da parte degli Usa dopo l’acquisizione della Camera da parte dei Repubblicani. Burns, dal canto suo, avrebbe sottolineato «l’urgenza» del momento sul campo di battaglia e avrebbe ammesso che «a un certo punto» l’assistenza sarebbe stata più difficile da ottenere. In ogni caso Zelensky e i suoi collaboratori sarebbero usciti dall’incontro con l’impressione che il sostegno dell’amministrazione Biden a Kiev rimanga forte e che i 45 miliardi di dollari di finanziamenti di emergenza per l’Ucraina approvati dal Congresso a dicembre sarebbero durati «almeno fino a luglio o agosto».

Il direttore della CIA William Burns (REUTERS)

Burns è una figura rispettata nella cerchia di Zelensky anche in virtù dell’avvertimento lanciato nel gennaio scorso, quando annunciò che le forze russe avrebbero cercato di catturare l’aeroporto Antonov, a nordovest della capitale ucraina, nelle fasi iniziali dell’invasione. Il suo messaggio, consegnato di persona, era basato su una valutazione dell’intelligence statunitense e si ritiene che abbia aiutato l’Ucraina a prepararsi a difendere l’aeroporto, privando così la Russia di un punto d’appoggio necessario per la cattura di Kiev. La visione scettica di Burns quanto alla disponibilità della Russia a negoziare lo ha fatto inoltre particolarmente apprezzare dagli assistenti di Zelensky, irritati dai suggerimenti sulla necessità per Kiev di prendere in considerazione i colloqui con i russi per porre fine al conflitto. «La maggior parte dei conflitti finisce con i negoziati, ma ciò richiede una serietà da parte dei russi che in questo caso non credo si veda», ha dichiarato Burns il mese scorso.