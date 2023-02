Ucraina, ultime notizie. Lavrov: “Falso che non vogliamo negoziare. Con nuove armi Occidente fornirà militari”

8:12 Ex diplomatico russo, se Putin perde, il regime può crollare



«Voglio che l'Ucraina vinca questa guerra. Non solo perché sarebbe giusto. Sarebbe anche l'unico modo per far cadere Putin e permettere la costruzione di un sistema più aperto in Russia. Ma perché accada, l'Occidente deve smettere di fornire armi all'Ucraina con il cucchiaino, poco per volta. Il Regno Unito manda 14 carri Challenger 2, quando ne hanno 220 e sono un'isola: non ne avranno bisogno a breve, a meno che l'Ucraina non sia totalmente sconfitta a causa dell'inerzia degli occidentali. Dovrebbero inviarne almeno cento. Anche gli Stati Uniti manderanno i carri Abrams tra molti mesi, la Germania fornisce troppo poco e troppo tardi. In combattimento servono centinaia di carri armati, altrimenti non fanno differenza». Lo ha detto l’ex diplomatico russo all'Onu Boris Bondarev, che ora vive in una località segreta in Svizzera, in un’intervista al Corriere della Sera.