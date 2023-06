Ucraina, ultime notizie. Usa verso nuovi aiuti da 2 miliardi. Bombe russe nella notte sull’oblast di Zhytomyr, un morto

10:26 Von der Leyen, sostegno Ue fino a vittoria, pace sì ma giusta

L’Unione Europea “deve dimostrare una solidarietà incrollabile con l’Ucraina, come abbiamo fatto per 16 mesi e come continueremo a fare, fino a quando Kiev non uscirà vittoriosa. Parliamoci chiaro: l’Unione Europea vuole la pace, ma questa pace deve essere giusta. Deve ripristinare l’Ucraina entro i suoi confini e la sua sovranità”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ospite dell’Università di Tolosa Capitole per ricevere una laurea honoris causa.

“Il ritorno della guerra in Europa - prosegue la presidente - ha sconvolto l’intero continente. Avevamo tutti sperato che mai più l’Europa avrebbe visto città distrutte da bombardamenti incessanti, civili nascosti in rifugi sotterranei e migliaia di bambini sfollati dalle loro case. Questa guerra segna il ritorno di vecchi fantasmi. Ma ha anche qualcosa di inedito. Per la prima volta nella nostra storia, un Paese è sotto attacco per il suo desiderio di far parte della famiglia europea. Gli ucraini non vogliono un futuro dettato da Mosca. Vogliono libertà e democrazia. Vogliono l’Europa”.

“In risposta - continua von der Leyen - la Russia ha lanciato un’invasione su vasta scala contro il suo vicino. Con l’invasione, Mosca minaccia il diritto dell’Ucraina alla sovranità e all’integrità territoriale. Attacca così la Carta delle Nazioni Unite. È in questa Carta, e nel diritto internazionale, che il mondo ha posto le basi della pace e della democrazia dopo due terribili guerre mondiali. E’ l’ordine internazionale basato sulle regole, quello che la Russia sta sfidando. La Russia sta conducendo oggi una guerra contro la democrazia, contro l’idea fondamentale, tanto cara alla Francia e all’Europa, che tutti abbiamo il diritto alla libertà e all’uguaglianza. La Russia sta conducendo una guerra contro l’idea di un’Europa unita, pacifica e democratica. Non dimentichiamolo mai. Il coraggioso popolo ucraino non solo combatte per il proprio Paese, ma difende anche i nostri valori”.

