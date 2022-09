Ucraina ultime notizie. Ambasciata Usa: cittadini americani lascino subito la Russia. Washington, nuovo invio di armi da 1,1 miliardi

06:35 Ambasciatore di Mosca all’Onu: referendum svolti in maniera trasparente

I referendum nelle autoproclamate Repubbliche di Donetsk e Luhansk e nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia «si sono svolti in modo trasparente, anche se i media occidentali non lo hanno riportato». Lo ha affermato Vasily Nebenzya, rappresentante permanente della Federazione Russa presso l’organizzazione, in una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo riporta Ria Novosti. «So che i nostri ex partner occidentali non ci ascolteranno, o meglio faranno finta di non averci ascoltati, ma i referendum si sono svolti in condizioni di eccezionale trasparenza, nel pieno rispetto di tutte le norme elettorali», ha dichiarato.