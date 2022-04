Ucraina ultime notizie. Kiev, oggi impossibile aprire corridoi umanitari. Biden: è genocidio

9:02 Macron non usa la parola «genocidio» come Biden

Il presidente francese Emmanuel Macron non ha usato il termine «genocidio», come il suo omologo statunitense Joe Biden (leggi sotto, ndr), per accusare il presidente russo Vladimir Putin in relazione all’Ucraina, mettendo in dubbio l’utilità di una «escalation di parole» per porre fine alla guerra. Intervistato oggi da France 2 sulle dichiarazioni di Biden, Macron ha detto di voler essere «attento ai termini».

Sulle presidenziali francesi: Perché il vantaggio di Macron al primo turno non gli garantisce la vittoria