Ucraina ultime notizie. Zelensky, raid su Kherson è terrorismo russo per intimidirci

12:40 Ucraina, Natale di guerra. Festa il 25 per distanziarsi da Mosca

Natale di guerra in Ucraina, dove a partire da quest’anno le chiese ortodosse potranno celebrare Natale il 25 dicembre, in un ulteriore passo di allontanamento dalla Russia che festeggia il 7 gennaio. E comunque il conflitto non si ferma, come purtroppo già era successo a Pasqua. Una possibile tregua di Natale, auspicata da più parti, non è mai apparsa una possibilità concreta. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato ieri a non abbassare la guardia perché i russi potrebbero intensificare gli attacchi sotto le feste. Sono diversi anni che in Ucraina si discute se allinearsi all’Occidente nel celebrare il Natale. Dal 2017 il 25 dicembre è un giorno festivo, con la possibilità per i fedeli di pregare in Chiesa. Ma l’invasione russa di febbraio ha accelerato il processo di separazione religiosa e culturale, alimentato dalla posizione del patriarca russo Kirill, tanto vicino al Cremlino da promettere l’assoluzione di tutti i peccati per i soldati che muoiono combattendo in Ucraina. In ottobre, il metropolita ucraino ha annunciato che ogni chiesa che lo desidera potrà celebrare una messa natalizia il 25 dicembre. L’idea è quella di un progressivo slittamento delle abitudini verso il 25 dicembre, senza forzare nessuno. Molte famiglie, per non scontentare i nonni, faranno probabilmente festa nelle due date.