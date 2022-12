Ucraina ultime notizie. Usa, Russia non detterà i nostri aiuti militari a Kiev. Ok Ue al price cap

7:14 Zelensky boccia il ritorno degli atleti russi alle Olimpiadi

L’Ucraina boccia l’idea del Cio di far partecipare gli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi nel 2024. Il presidente Volodymyr Zelensky lo ha detto al numero uno del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach nel corso di una telefonata mercoledì, ha riferito il New York Times. “Da febbraio, 184 atleti ucraini sono morti a causa delle azioni della Russia”, ha detto Zelensky durante la telefonata, secondo quanto ha riferito la presidenza ucraina. “Non si può cercare di essere neutrali quando le basi della vita pacifica vengono distrutte e i valori umani universali vengono ignorati”, ha aggiunto, respingendo anche l’idea di consentire agli atleti russi di competere sotto una bandiera neutrale. A febbraio il Cio aveva raccomandato di escludere gli atleti russi e bielorussi dalle competizioni, rompendo la posizione tipica dell’organizzazione secondo cui gli atleti non dovrebbero essere puniti per le azioni dei loro governi. Ma nei giorni scorsi lo stesso Bach si è mostrato possibilista a cambiare. Affermando che bisogna “esplorare i modi per superare questo dilemma per quanto riguarda la partecipazione degli atleti e tornare ai meriti sportivi e non all’interferenza politica”. Un alto funzionario olimpico degli Stati Uniti ha approvato la possibilità di considerare “un percorso di ritorno” per gli atleti russi e bielorussi per competere sotto una bandiera neutrale. Un gruppo di funzionari olimpici di alto rango provenienti da tutto il mondo si è riunito a Losanna, in Svizzera, la scorsa settimana per discutere la questione. “Abbiamo concordato su una consultazione con le parti interessate per vedere se ci possa essere un percorso per i singoli atleti di rientrare come neutrali”, ha affermato Susanne Lyons, presidente del Comitato olimpico e paralimpico degli Stati Uniti.