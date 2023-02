Ucraina ultime notizie. Kiev, respinti 60 attacchi russi nelle ultime 24 ore

7:51 Mosca, Usa preparano azione false-flag con sostanze chimiche



Veicoli blindati di fabbricazione statunitense che trasportano sostanze chimiche sono partiti verso la linea di ingaggio per realizzare un’operazione false flag in Ucraina : lo ha detto oggi in un briefing il capo della Forza di protezione contro la guerra radiologica, chimica e batteriologica russa, Igor Kirillov, come riporta la Tass. Le sostanze chimiche sono state “caricate su veicoli blindati di fabbricazione statunitense che attualmente si stanno muovendo verso la linea di ingaggio”, ha sottolineato Kirillov, secondo il quale le recenti dichiarazioni dell’ex ambasciatore statunitense in Russia John Sullivan su presunti piani di Mosca di utilizzare armi chimiche in Ucraina rivelano “l’intenzione degli stessi Stati Uniti e dei loro complici di condurre una provocazione con l’uso di sostanze chimiche tossiche” nel Paese.

Il Centro di Coordinamento Euro-Atlantico di Risposta ai Disastri (Eadrcc) della Nato, ha precisato Kirillov, ha pianificato una spedizione di equipaggiamenti per la protezione personale all’Ucraina, tra cui 600.000 fiale di antidoti a un composto organofosforico. “Crediamo che i preparativi (per una provocazione con sostanze chimiche tossiche, ndr) siano in pieno svolgimento, ha detto Kirillov”.