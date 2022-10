Ucraina ultime notizie. In arrivo dagli Usa sistemi di difesa aerea: «Conseguenze se Mosca lancia bomba sporca»

7:20 Sudafrica accoglierà yacht oligarca russo sanzionato

Il Sudafrica consentirà a un oligarca russo sanzionato di attraccare il suo superyacht a Città del Capo. Si tratta - spiega la Bbc - della nave da 521 milioni di dollari appartenente ad Alexei Mordashov, vicino al presidente russo Vladimir Putin, che ha lasciato Hong Kong all’inizio di questa settimana. I leader dell’opposizione sudafricana avevano esortato il governo a sequestrare The Nord, lo yacht da quasi 150 metri. Ma un portavoce del presidente Cyril Ramaphosa ha detto di non vedere “alcuna ragione” per conformarsi alle sanzioni occidentali. “Il Sudafrica non ha alcun obbligo legale di rispettare le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dall’Ue”, ha detto Vincent Magwenya ai giornalisti a Pretoria.

“Gli obblighi del Sud Africa in merito alle sanzioni riguardano solo quelli specificamente adottati dalle Nazioni Unite”, ha aggiunto Magwenya, osservando che Mordashov non è soggetto ad alcuna sanzione sponsorizzata dalle Nazioni Unite. I paesi occidentali e i loro alleati hanno imposto sanzioni a più di 1.000 persone e imprese russe in risposta all’invasione russa dell’Ucraina. Il governo di Ramaphosa ha finora evitato di criticare direttamente la Russia, astenendosi in diverse votazioni alle Nazioni Unite che hanno espressamente condannato la guerra. Pretoria ha anche chiesto un accordo negoziato per porre fine al conflitto.