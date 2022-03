Ucraina ultime notizie. Usa verso stop a importazione e vendita di petrolio russo

07:09 Di Maio: non possiamo fornire aerei all’Ucraina

Fornire aerei all'Ucraina «non è possibile», perché questo «significherebbe entrare in guerra e questo noi non lo vogliamo». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ieri sera a Che tempo che fa su Rai 3, sottolineando come ci sia solo spazio per la diplomazia per superare la crisi in Ucraina. «Ma la diplomazia - ha aggiunto il ministro degli Esteri - non ha i tempi delle bombe, ha bisogno di tempo», ricordando però che «Putin è isolato, non c'è un est contro ovest». Di Maio ha citato tra le altre cose che «l'Onu ha votato quasi all'unanimità la condanna contro la Russia».