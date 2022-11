Ucraina ultime notizie. Usa: Vittoria straordinaria a Kherson. Mosca: Negoziati con Kiev dipendono da suoi alleati

8:09 Aiea, gravi danni a centro ricerca nucleare Kharkiv



“Sebbene i livelli di radiazioni fossero normali, l’entità dei danni a questa struttura di ricerca nucleare è drammatica e scioccante, anche peggiore del previsto”. E’ quanto dichiara, in una nota, il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, al termine di una missione di esperti di sicurezza nucleare in un centro di ricerca nucleare nella città di Kharkiv, in Ucraina, che è stato gravemente danneggiato dai bombardamenti. Il sopralluogo si è svolto dall’8 al 10 novembre al Kharkiv institute of technology e la delegazione ha visitato anche l’impianto di gestione dei rifiuti radioattivi Radon che è rimasto intatto .

“In precedenza avevamo ricevuto informazioni dall’ Ucraina - ha spiegato Grossi - su ingenti danni alla struttura di ricerca nucleare della città, ma questa è stata la prima volta che abbiamo potuto vedere la struttura di persona”. L’Aiea riferisce che non vi è stato alcun aumento delle radiazioni nel sito nonostante i danni alle sue infrastrutture, al sistema di raffreddamento e all’edificio del generatore diesel. Il sitoha subito un centinaio di attacchi missilistici e bombardamenti durante le prime tre settimane del conflitto ed era rimasto senza elettricità e acqua per più di un mese.