Ucraina, ultime notizie. Esplosioni a Odessa e in cinque regioni. Domani Biden vede Zelensky

Al via a Vilnius il vertice Nato, presente anche la premier italiana Giorgia Meloni. Attesa per il faccia a faccia fra il presidente Usa Joe Biden e l’omologo ucraino Zelensky il 12 luglio, dopo che la Turchia ha concesso uno storico via libera all’ingresso della Svezia . Gli alleati decidono di eliminare per l’Ucraina il percorso di riforme necessario per entrare nell’Alleanza, quando a guerra finita verrà il momento per Kiev di far parte del Patto atlantico. Mosca evoca «conseguenze molto negative». Nella notte droni russi su Kiev ed esplosioni a Odessa, con l’allerta antiaerea scattata in diverse regioni dell’Ucraina