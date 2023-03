Ucraina, ultime notizie. Xi oggi in Russia da Putin: «Nessun Paese ha diritto di dettare l’ordine mondiale»

07:06 Xi: nessun Paese ha il diritto di dettare l’ordine mondiale

La proposta della Cina su come risolvere la crisi ucraina «riflette visioni globali» e cerca di arrivare a una sintesi, ma riconosce che «le soluzioni non sono facili». È quanto afferma il presidente Xi Jinping in un articolo pubblicato su Rossiiskaya Gazeta nell’imminenza della sua visita a Mosca - la prima di un leader mondiale da quando la Corte penale internazionale ha emesso un mandato d’arresto per il presidente russo Vladimir Putin -, chiedendo anche «pragmatismo» sull’Ucraina. La proposta cinese, un documento in 12 punti diffuso a febbraio, rappresenta «per quanto possibile l’unità delle opinioni della comunità mondiale».

«La risoluzione del conflitto in Ucraina sarà possibile se le parti seguiranno le linee guida del concetto di sicurezza collettiva», afferma Xi prima del suo incontro con Vladimir Putin, il quale ha pubblicato un articolo “parallelo” sul Quotidiano del popolo cinese. Per il leader cinese, il cui articolo è citato dalla Tass, «la comunità internazionale ha capito che nessuna potenza globale è superiore a tutte le altre». Per il presidente cinese nessun Paese nell’arena globale ha il diritto di avere l’ultima parola nel determinare l’ordine mondiale esistente, «nessun modello di governo è universale e nessun singolo Paese dovrebbe dettare l’ordine internazionale», dice Xi nell’articolo pubblicato prima della sua visita in Russia. «L’interesse comune di tutta l’umanità è in un mondo unito e pacifico, piuttosto che diviso e instabile», aggiunge il leader cinese.

Vladimir Putin nell’articolo scritto per il cinese Quotidiano del Popolo, scrive che Russia e Cina stanno combattendo «minacce comuni» e che il loro rapporto diventa «costantemente più forte» ed è al «livello più alto della loro storia». Per Putin, la missione di Xi un «evento storico» che «riafferma la natura speciale del partenariato Russia-Cina». Il presidente russo descrive Xi come un «buon vecchio amico. Abbiamo raggiunto un livello di fiducia senza precedenti nel nostro dialogo politico, la nostra cooperazione strategica è diventata di natura veramente globale ed è alle porte di una nuova era».

