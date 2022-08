Ucraina, ultime notizie. Energia, in Gran Bretagna crescita bollette fino a +80%. Kiev: Russia brucia gas al confine finlandese

11:19 Filorussi, nessun guasto, centrale Zaporizhzhia funziona regolarmente

La centrale nucleare di Zaporizhzhia sta funzionando regolarmente, e ieri non c’è stata alcuna disconnessione totale dalla rete elettrica. Lo afferma il capo dell’amministrazione militare-civile filorussa di Energodar, Alexander Volga, come riporta Tass. “Non c’è stata un’interruzione totale come afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, non vi è stato alcun arresto della centrale nucleare di Zaporizhzhia. C’è stata solo un’emergenza che è stata prevenuta dagli interruttori automatici della centrale nucleare. La centrale attualmente sta operando in modalità normale”, ha detto Volga. “In direzione dell’Ucraina, l'elettricità viene fornita nella stessa modalità normale di prima. La centrale nucleare sta attualmente funzionando in modalità normale. Non ci sono guasti”, ha aggiunto.