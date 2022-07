Ucraina ultime notizie. Cremlino, attacchi a Odessa non ostacolano export grano

11:40 Usa lavorano al ’piano B’ con Kiev per le esportazioni di grano

Gli Stati Uniti stanno lavorando con l’Ucraina a un “piano B” per far uscire le esportazioni di grano dal Paese dopo l’attacco della Russia al porto di Odessa. Lo afferma Samantha Power, funzionario dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, riferisce la Cnn online. “Il piano B prevede l’utilizzo di strade, ferrovie e fiumi, l’invio di chiatte e l’adeguamento dei sistemi ferroviari in modo che siano meglio allineati con quelli europei, in modo che le esportazioni possano uscire più rapidamente”, ha dichiarato la Power in un’intervista rilasciata ieri a Nairobi, dopo aver visitato le zone colpite dalla siccità in Kenya e Somalia. “Stiamo valutando un piano di emergenza perché non ci si può fidare di nulla di ciò che dice Vladimir Putin”, ha continuato. Power ha sottolineato che, nonostante la sicurezza offerta da un piano di emergenza, “non c’è alternativa al fatto che Putin permetta la fine del blocco e che i cereali vengano spediti nel modo più efficiente possibile”. Più della metà delle importazioni di grano della Somalia proviene dall’Ucraina, ha dichiarato Power, aggiungendo che 20 milioni di tonnellate di grano e mais sono ancora bloccate nel porto di Odessa. Venerdì scorso, la Russia e l’Ucraina hanno firmato un accordo che consente l’esportazione di grano ucraino attraverso il Mar Nero dopo mesi di difficili negoziati, mediati dalla Turchia e dalle Nazioni Unite. Tuttavia, il giorno dopo l’accordo, la Russia ha effettuato un attacco missilistico sul porto ucraino.