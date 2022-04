Ucraina, ultime notizie. Mosca: «Dalle armi occidentali rischio di guerra Usa-Russia». Cambia la guida delle operazioni militari russe

10:53 Kuleba: creato archivio online per documentare i crimini di guerra

«Abbiamo creato un archivio online per documentare i crimini di guerra della Russia». Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri dell’Ucraina Dmytro Kuleba. «Le prove raccolte delle atrocità commesse dall’esercito russo in Ucraina impediranno ai criminali di guerra di sfuggire alla giustizia», ha aggiunto il ministro. Intanto, Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, commenta le stragi di civili sul fronte ucraino: «Chi pensava che una guerra in Europa potesse essere meno sporca di guerre del Medio Oriente o dell’Africa ha trovato sin dall’inizio una smentita a questa previsione. Amnesty International ha documentato, già dal 24 febbraio, crimini di guerra consistenti in attacchi contro obiettivi civili anche attraverso l’uso di armi vietate come le bombe a grappolo. Sono stati colpiti scuole adibiti a rifugi, ospedali, centri abitati; ci sono state uccisioni di civili, denunce di torture e di stupri, e tutto questo chiama in causa essenzialmente le forze russe».