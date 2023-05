Ucraina, ultime notizie. Zelensky a Berlino dal presidente Steinmeier. Kiev, attacco nella notte a Kharkiv

“Non sono disposto a parlare con Putin”, la soluzione per l'Ucraina “è la controffensiva”. Zelensky ringrazia l'Italia per il sostegno ma al Papa dice chiaramente “con tutto il rispetto” di non avere “bisogno di mediatori” ma di “una pace giusta”. Spera tuttavia che il pontefice possa aiutare i bambini ucraini deportati in Russia a tornare a casa. Meloni conferma “aiuti fino a una pace giusta”. Oggi il presidente ucraino è a Berlino, che gli consegnerà nuove armi per 2,7 miliardi di euro. L'esercito di Kiev: '”Stiamo avanzando a Bakhmut, spingiamo via i russi”