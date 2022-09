Ucraina ultime notizie. Onu: In Ucraina commessi crimini di guerra. Al via referendum nei territori occupati dai russi

10:22 A Luhansk fanno votare casa per casa anche per individuare reclute



Gli organizzatori dei referendum farsa, delle “elezioni senza elezioni”, in corso nelle zone occupate dai russi in Ucraina stanno andando casa per casa non solo per intimidire gli elettori ma anche “con l’obiettivo di individuare uomini” da reclutare. Lo scrive su Telegram, Serhai Haidai, governatore ucraino di Luhansk, affermando che chi sta partecipando alla gestione di questi referendum sarà punito.

“Riempiono fogli di carta nelle cucine, negli appartamenti, nei cortili: è estremamente strano, non c’e’ la parvenza di privacy”, ha detto ancora parlando delle “ronde che vanno casa per casa” per far votare. L’operazione, aggiunge, ha anche “l’obiettivo di controllare le abitazioni per identificare gli uomini: gli occupanti cercano carne da cannone”.